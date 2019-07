FERNANDO ESPINHA É O NOVO PRESIDENTE DA CPCJ DE MANGUALDE

Ocorreu , dia 4 de julho, a eleição do Presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Mangualde em reunião da Comissão Alargada. O Presidente eleito, Fernando Espinha, passa a representar o Município de Mangualde, substituindo assim Maria José Coelho, atual vereadora da Câmara Municipal, que presidiu a CPCJ Municipal durante nove anos.

A tomada de posse contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo que, dirigindo-se ao trabalho desempenhado pela vereadora Maria José Coelho, agradeceu “o empenho, a determinação, o cuidado e o carinho” com que a mesma liderou a CPCJ durante todo este período.

“As Comissões de Proteção de Crianças e Jovens visam, como sabemos, a defesa e a proteção dos direitos das crianças e jovens em risco e essa é uma tarefa difícil. Cabe-me, portanto, agradecer a Maria José Coelho o espírito solidário e de missão com que exerceu funções durante estes nove anos. Agradecer-lhe o trabalho excecional, mas, e acima de tudo, o empenho, a determinação, o cuidado e o carinho que sempre demonstrou para com aqueles que precisaram da sua ajuda.”

Quando ao novo Presidente da CPCJ de Mangualde, João Azevedo, deixou palavras de motivação e de confiança: “Vai agarrar este cargo com afinco, sem dúvida, pois sei da sua experiência, competência, currículo e percurso junto da comunidade mangualdense”.