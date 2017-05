Fernando Ruas promove Seminário sobre “Turismo Religioso e os Caminhos de Fátima” em Viseu

O eurodeputado Fernando Ruas irá promover, na próxima sexta-feira, dia 12 de Maio, o um Seminário dedicado ao “Turismo Religioso e os Caminhos de Fátima” que terá lugar no Hotel Montebelo, em Viseu.

Para além do debate sobre a importância da Religião no sector do Turismo, será também discutido o impacto do Turismo Religioso no Desenvolvimento Local e territorial, fazendo a natural ligação aos caminhos de Fátima que durante o mês de Maio ganham especial destaque.

O Seminário contará com a presença de Deputados ao Parlamento Europeu, incluindo de outros Estados-membros, que darão o seu testemunho sobre esta realidade nos seus países de origem.

Para além do Grupo de Eurodeputados, tomarão uso da palavra o bispo de Viseu, D. Ilídio Leandro, o presidente da Câmara Municipal de Viseu, o presidente da CIM Viseu Dão Lafões, o presidente do Turismo do Centro de Portugal, e ainda a presidente da Federação Europeia dos Caminhos de Santiago de Compostela.

O evento terá início pelas 09h30 e decorrerá até às 13h00 no Hotel Montebelo em Viseu.