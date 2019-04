Fernando Teotónio vence o Rally de Tábua e Oliveira do Hospital 2019

Assinalados os 250 ralis de Fernando Peres

Troféu “António Baptista”

Tábua e Oliveira do Hospital receberam no passado fim de semana (6 e 7 de Abril) a 2ª prova do CCR – Campeonato Centro de Ralis e 2ª prova do Desafio Kumho 2019, o Rally de Tábua e Oliveira do Hospital. Numa organização conjunta da Escudeira Castelo Branco e Mk Makinas, a prova desenrolou-se entre os dois concelhos, território onde existem muitos aficionados e apaixonados deste desporto motorizado.

“Em abril, águas mil” foi mesmo a expressão que melhor se adequa para descrever as condições que todos encontraram este fim de semana em terras de Tábua e Oliveira do Hospital. De facto, a organização, os pilotos e respectivas equipas de mecânicos, o público e as forças de segurança presentes na prova, e a própria estrutura e traçado do rally, mereciam melhor sorte com as condições atmosféricas. Um enorme esforço de todos, levou a que mesmo assim, estivéssemos presentes perante um grande rally.

Ainda antes do Rally ir para a estrada, a organização do Rally (a cargo da Mk Makinas e da Escuderia de Castelo Branco), no briefing inicial com os pilotos, realizada no Salão Nobre da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, prestou uma homenagem ao piloto Fernando Peres, que cumpria nesta prova, a 250ª participação em Ralis. António Sequeira Presidente da Escuderia Castelo Branco, David Pinto Presidente da Mk Makinas e José Francisco Rolo e Nuno Ribeiro, Presidente e Vice-Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital assinalaram esta 250ª participação com a oferta de lembranças.

Com uma lista de inscritos “verdadeiramente de luxo”, o rally começaria com a realização da streetstage de Oliveira do Hospital, onde o muito público presente pode assistir a uma especial muito técnica mas com muito espetáculo. António Dias/Pedro Castro em Skoda Fábia R5 ganham esta streetstage, com Fernando Teotónio/Luís Morgadinho em Mitsubishi Lancer EVO 9 e Fernando Peres/José Pedro Silva a realizarem os segundos e terceiros melhores tempos, respetivamente.

Após a partida do Rally no Centro da Cidade de Oliveira do Hospital, os pilotos realizaram a SuperEspecial de Tábua, realizada no centro da vila. Mais uma vez, muito público assistiu à passagem dos pilotos, que teve a vitória de António Dias/Pedro Castro, também os primeiros comandantes da prova.

Para domingo, estavam reservadas duas passagens pelos troços de São João da Boavista/Candosa, Oliveira do Hospital e Covas/Midões.

Apesar das condições atmosféricas continuarem adversas, com o grande trabalho das Câmaras Municipais e organização, todas as classificativas se realizaram, não havendo necessidade de anular qualquer passagem.

António Dias/Pedro Castro não arrancariam para esta secção, pois um problema mecânico no Skoda, não permitiriam que continuassem no rali.

Fernando Teotónio continuou a demonstrar um excelente andamento, com Fernando Peres a ter um problema no seu Mitsubishi Lancer à saída do parque fechado de Oliveira do Hospital sofrendo uma penalização, deixando mais à vontade o piloto do Fundão. Peres viria a desistir com problemas mecânicos antes da especial de Oliveira do Hospital 2 e Fernando Teotónio ganharia o rali.

Armando Carvalho/Ana Santos num Mitsubishi Lancer Evo V conseguiram ganhar um troço a Teotónio, São João da Boavista / Candosa 2, sendo que conseguem concluir a prova no segundo lugar.

Na terceira posição concluíram a prova Luís Mota / Alexandre Ramos, que com um andamento consistente levaram o seu Mitsubishi Lancer Evo VI até ao ultimo lugar do pódio.

No Desafio Kumho Portugal 2019, Fernando Teotónio/Luis Morgadinho ficaram também em 1º Lugar, Armando Carvalho/Ana Santos concluíram em 2º e na 3ª posição ficaram Carlos Valentim / Luis Ribeiro.

A cerimónia do pódio estava marcada para o Pavilhão Multiusos de Tábua, onde funcionou todo o centro operacional e parque de assistências do rali, onde ainda antes desta cerimónia, a Mk Makinas tinha preparada uma cerimónia de homenagem ao António Baptista. Juntamente com Rogério Tavares (antigo piloto, sócio e patrocinador da Mk Makinas) foi preparada uma justa homenagem ao navegador António Baptista, que recentemente faleceu. Navegador da família Tavares (de Rogério, Armando e Pedro), Baptista era também um amigo de Tábua, do Mk Makinas e do nosso Rally.

De forma a nunca ser esquecido no seio dos ralis, foi criado o Troféu “António Baptista” para atribuir ao navegador vencedor do rali. Assim, Fernando Morgadinho, ganhou o Troféu “António Baptista 2019”.

Na cerimónia do pódio do Rally de Tábua e Oliveira do Hospital, que contou com a presença das diversas entidades oficiais que apoiaram a prova, das quais gostaríamos de destacar a presença de Mário Loureiro e José Carlos Alexandrino, respetivamente Presidente da Câmara Municipal de Tábua e Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, Ricardo Cruz e Francisco Rolo, respetivamente Vice-Presidente da Câmara Municipal de Tábua e Vice-Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, António Oliveira e Nuno Ribeiro, respetivamente vereadores da Câmara Municipal de Tábua e da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, Claudino Romeiro da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, Daniel Dinis, Presidente da EPTOLIVA Escola Profissional, António Sequeira, Presidente da Escuderia Castelo Branco, David Pinto, Presidente do Mk Makinas e muitos elementos ligados à organização da prova.

A organização do Rally de Tábua e Oliveira do Hospital gostaria de agradecer a todos os pilotos que disputaram a prova, sendo que tudo fizemos para dar as melhores condições para a prática da modalidade, ao muito público presente e ao seu comportamento, que apesar das condições atmosféricas não deixaram de marcar presença em Tábua e Oliveira do Hospital.

Uma palavra especial de profundo agradecimento a todos os voluntários envolvidos nesta organização, mais de 200 pessoas colaboraram com o Mk Makinas, desde aos marshal´s, inters, equipas médicas, reboques, elementos do bar e cozinha, colaboradores das duas câmaras municipais, assim como aos bombeiros e militares da GNR.

À equipa da Escuderia Castelo Branco, clube com a qual temos estabelecida a parceria para a realização desta prova, também agradecemos o empenho e toda a colaboração, personalizadas nas pessoas do António Sequeira e Luis Dias, diretor de prova.

Fotos: Nuno Dinis Photos, News Motor Sports .