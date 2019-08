Fernão de Magalhães – Concerto dos 500 Anos da Viagem

O navegador sabrosense foi ontem homenageado num concerto de índole especial que enalteceu o feito por ele realizado há 500 anos através da música dessa época. Junto à casa de Fernão de Magalhães, o grupo Vox Angelis apresentou um concerto que contemplou programas para harpa a solo, trios de harpa e violoncelo, lamentos, orações e duetos antigos, transportando os presentes para a época dos descobrimentos, num momento único e que ficará na memória de todos.

Este concerto decorreu no âmbito do Sabrosa Summer Fest 2019 e do programa de comemorações do V Centenário da Volta ao Mundo de Fernão de Magalhães organizado pelo município de Sabrosa.

A edição de 2019 do Sabrosa Summer Fest termina na próxima semana, no dia 6 de setembro, com um concerto do artista Fernando Daniel no BB King Parque. Há semelhança dos anteriores, o espetáculo é de acesso livre.