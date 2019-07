Festa da Saúde promove hábitos de vida saudável

Evento que decorre este fim-de-semana no Parque Urbano de Santiago realiza-se pela primeira vez fora de Lisboa e Porto. Município dá apoio de 25 mil euros

O Parque Urbano de Santiago é palco, sábado e domingo, da “Festa da Saúde 2019”, evento organizado pela Sociedade Portuguesa de Medicina Interna e que conta com o apoio do Município de Viseu.

Esta é a primeira edição realizada fora de Lisboa e Porto e tem como objetivo promover hábitos de vida saudável e a prevenção de doenças crónicas.

A apresentação do evento decorreu esta terça-feira, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, e contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal, Almeida Henriques, do Presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, João Melo Correia, e da Vereadora da Juventude, Educação e Desporto, Cristina Brasete.

Do vasto programa constam rastreios médicos, momentos de promoção de atividade física, iniciativas culturais, um showcooking com o chef Diogo Rocha, conferências de promoção para a saúde; e uma conferência com o Campeão Olímpico, Carlos Lopes.

A iniciativa conta também com a presença dos Núcleos de Estudo da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, associações de outros profissionais de saúde (enfermeiros, nutricionistas, farmacêuticos, entre outros), associações de doentes e outras empresas/instituições ligadas à saúde.

Para o Presidente da Câmara Municipal, Almeida Henriques, o apoio do Município – de 25 mil euros – faz todo o sentido, se levarmos em conta o “papel de proximidade da autarquia na promoção da saúde”.

“Esta parceria [com a Sociedade Portuguesa de Medicina Interna] é quase natural. Isto porque estamos a falar de uma Festa enquanto momento de sensibilização das várias camadas da população”, explicou, desejando que o evento constitua “um momento de promoção de hábitos de vida saudáveis”.

Almeida Henriques destacou ainda a importância da prevenção, lembrando os vários programas municipais em curso que vão nesse sentido, nomeadamente a Atividade Sénior e a Escola Ativa.

Já João Melo Correia confessou-se “abismado” com o programa de promoção da atividade física que o Município implementou.

“Não conheço Câmara com um programa tão abrangente na promoção da saúde”, observou, adiantando que a Festa da Saúde “vai fazer-se num ambiente descontraído e alegre”, em que a população “poderá fazer um chek-up geral à sua saúde”.