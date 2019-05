Festa do Cinema 2019 apoia produção nacional com número recorde de filmes portugueses em exibição

A grande celebração do cinema em Portugal está quase a chegar e o cartaz continua a crescer em qualidade e quantidade, com a produção nacional a assumir um papel de destaque. Tal como nas edições anteriores da Festa do Cinema, os filmes portugueses são uma forte aposta durante os três dias de sessões com bilhetes a 2,5 euros e desta vez, vai ser atingido o marco histórico de 18 filmes de produção nacional em exibição simultânea nas salas de cinema de todo o país.

Aos sucessos ‘Snu’, ‘Diamantino’, ‘Quero-te Tanto’, ‘Menina’, ‘Parque Mayer’, ‘Cabaret Maxime’, ‘Soldado Milhões’, ‘Ladrões de Tuta e Meia’, ‘Gabriel’ e ‘Até que o Porno nos Separe’ juntam-se as estreias de ‘Hotel Império’, de Ivo Ferreira e ‘Solum’, de Diogo Morgado. Além disso, a Festa do Cinema e a Academia Portuguesa de Cinema fecharam um acordo que vai permitir a inclusão de vários filmes vencedores dos Prémios Sophia 2019 na programação do evento. ‘Raiva’, de Sérgio Trefaut, ‘O Labirinto da Saudade’, de Miguel Gonçalves Mendes, ‘Kids Sapiens Sapiens’, de António Aleixo, ‘Sleepwalk’, de Filipe Melo, ‘Entre Sombras’, de Mónica Santos e Alice Guimarães, e ‘Terra Ardida’, de Francisco Romão (ETIC), vão ser recompensados pelas distinções nos Prémios Sophia e serão exibidos em cinemas selecionados (Juntam-se assim aos já referidos Parque Mayer, Soldado Milhões e Cabaret Maxime, multi-premiados na edição 2019 dos Prémios Sophia).

Graças à media partnership com a TVI, uma das principais apoiantes da produção nacional, a Festa do Cinema vai ter ainda duas sessões especiais com convidados de luxo:

No dia 13 de maio, às 21h30, o cinema UCI El Corte Inglès vai receber uma sessão especial de ‘Solum’ com o realizador e ator Diogo Morgado, para além de outros membros do elenco;

No dia 14 de maio, às 21h30, o cinema NOS Oeiras Parque vai receber o elenco de ‘Quero-te Tanto’ para uma sessão da Festa do Cinema 2019 que celebra a comédia protagonizada por Benedita Pereira, Pedro Teixeira, Ana Sofia Martins e Dalila Carmo.

E, no dia 15 de maio, também às 21h30, o cinema UCI El Corte Inglès vai ter uma sessão especial de ‘Hotel Império’ com apresentação da protagonista Margarida Vila-Nova.

Nos dias 13, 14 e 15 de maio, os portugueses vão poder voltar a repetir as viagens a solo ou em grupo às suas salas preferidas que fizeram da Festa do Cinema 2018 a mais concorrida de sempre. Este ano, a Festa do Cinema vai ser a dobrar: para além dos três dias de celebração que são hábito desde 2015, pela primeira vez a Festa vai ter duas edições no mesmo ano. A primeira edição é já nos dias 13, 14 e 15 de Maio, e a segunda está marcada para o Outono.