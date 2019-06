Festa do Corpo de Deus cumpriu tradição secular

No dia 20 de junho, Oliveira de Frades recebeu centenas de fiéis para celebrar a Festa

do Corpo de Deus que contou com uma procissão digna de registo.

Esta procissão, que percorreu as principais artérias da vila, contou com a participação de

Associações, Juntas de Freguesia, Paróquias, Entidades de Solidariedade Social, Bandas

Musicais, Membros da Assembleia Municipal e Membros do Executivo da Câmara

Municipal.

Desta forma cumpriu-se a tradição secular de fé e união, marcada pela elevada

participação da comunidade.