De 17 a 25 de agosto, a Cidade de Pinhel está em festa com uma vasta panóplia

de atividades para todos os gostos e para todas as idades.

Slide Fest, Silent Party, jogos Freguesias Sem Fronteiras e Run Color são alguns dos eventos que antecedem o Dia da Cidade.

Mas as Festas incluem ainda vários concertos no âmbito do programa “Ópera no

Património” e grandes noites musicais lideradas pela jovem artista Bárbara Bandeira e pelo veterano Jorge Palma.

A tudo isto acrescem ainda dois dias de muita adrenalina na cidade que já conquistou o título de Capital do Drift.

As Festas da Cidade de Pinhel arrancam oficialmente com o Slide Fest, evento que vai prolongar-se durante o fim de semana de 17 e 18 de agosto, na zona do Estádio Municipal de Pinhel, proporcionando momentos únicos de diversão, com o maior slide aquático da região e muitos outros atrativos, áreas dedicadas aos mais pequenos e zonas de descanso.

No dia 17 à noite (sábado), destaque para a realização da “Silent Party”, um conceito inovador que consiste em proporcionar uma noite de música e convívio, mas sem perturbar o ambiente nem aumentar o volume… Na prática, haverá música, DJs e pessoas a dançar ao som dos auscultadores que irão receber à entrada do evento que vai ter lugar no Largo Ministro Duarte Pacheco, a partir das 22.00h.

De 19 a 22 de agosto, decorre mais uma edição dos divertidos e sempre muito concorridos Jogos

Freguesias Sem Fronteiras. A iniciativa tem lugar no Polidesportivo da EB2 de Pinhel, a partir das 21.30h e o dia 22 é dedicado aos mais novos (Sub 13).

Integrado nas Festas da Cidade, o projeto “O.P.(us) – Ópera no Património” vai desenrolar-se de 22 a 25 de agosto, com destaque para o concerto operático dedicado à “Zarzuela”, género lírico-dramático espanhol em que se alternam cenas faladas, outras cantadas e muita dança. Este concerto terá lugar no Largo da Igreja de São Luís, dia 23 de agosto, às 22.00h.

A coincidir com o fim de semana de 24 e 25 de agosto, as emoções do Drift regressam a Pinhel para dois dias repletos de adrenalina. Aqui vão ter lugar a Taça Internacional que vai contar com a participação de pilotos portugueses, espanhóis, franceses e suíços, assim como o Campeonato de Portugal organizado pela FPAK – Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting.

Para o dia 25 de agosto, Dia da Cidade (domingo), ficam reservadas as comemorações oficiais, cujos pontos altos da manhã vão ser a Sessão Solene (às 10.00h, em frente aos Paços do Concelho), seguida da inauguração do Parque

Urbano de Pinhel (às 12.00h), momentos que serão acompanhados de concertos de música de câmara integrados no programa do projeto “O.P.(us) – Ópera no Património”.

Tal como já tem sido hábito e tradição, o dia começará a sua despedida com o Sunset e White Party, que este ano vai ter lugar no Parque Urbano, a partir das 18.30h.

À noite, o Largo dos Combatentes enche-se de música com os Ciganos d’Ouro e, logo de seguida, Jorge Palma.