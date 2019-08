FESTAS DE SÃO BERNARDO FORAM UM SUCESSO

Cultura, desporto, música e muita animação foram os ingredientes que estiveram presentes nas Festas de São Bernardo 2019, apresentadas pelo Município de Sátão. Milhares de pessoas quiseram vir às Festas de São Bernardo, onde puderam desfrutar de um programa diversificado e atrativo que pretendeu ir ao encontro dos mais variados gostos.

O primeiro dia das Festas abriu com um grandioso Espetáculo Musical, proporcionado pelas Escolas de Música de Sátão acompanhado pelo Fogo de Artificio, seguido da atuação de LuZitano Music. No dia 18, o desporto esteve em alta, realizando-se logo pela manhã o Running sendo vencedora Rosa Madureira em femininos e Carlos Silva em masculinos. No início da tarde decorreu a Perícia Automóvel. Pela noite dentro foi a vez do Grupo Omega subir ao palco e logo de seguida os Amor Eletro, que abrilhantaram ainda mais o certame. No dia 19, dia do Festival de Folclore e Música Popular, atuaram a Contituna, Tuna de Contige; Uma Concertina – Associação Recreativa, Cultural e Concertinas de São Miguel de Vila Boa; Grupo Etnográfico de Danças e Cantares da Freguesia de Mioma e Rancho Folclórico de São Miguel de Vila Boa, bem como o grupo MF Music. No Feriado Municipal, dia 20 de agosto, o dia amanheceu com a realização da tradicional Feira do Gado e Feira Anual. Depois da Eucaristia concelebrada por todos os Srs. Padres do Arciprestado de Sátão, decorreu no início da tarde a Entrega do Prémio Literário Cónego Albano Martins de Sousa, tendo-se sagrado vencedor Nuno Alberto Marques de Figueiredo, sendo ainda atribuída a Menção Honrosa a Paula Cristina Direito Rabaça. Depois da Garraiada, foram degustadas nove sopas no Festival da Sopa, evento que atrai cada vez mais pessoas. A noite terminou com a atuação da Banda S e com o artista Anselmo Ralph, levando milhares de pessoas ao rubro.

Decorreu igualmente durante o certame uma exposição de artesanato, no recinto do Largo de S. Bernardo.