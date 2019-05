Festas em honra de S. Torcato preservam ainda o singular ritual do milagroso chapéu do santo

Dois fins-de-semana. Quatro dias. Todos durante este mês de maio: 18 e 19; 25 e 26. São as Festas em honra de S. Torcato, no Santuário homónimo, em Cabaços, Moimenta da Beira, uma das maiores e mais tradicionais romarias da região, que preserva ainda um curioso ritual: o do chapéu do santo que, colocado na cabeça dos crentes, cura maleitas, milagrosamente. Atestam os devotos.

PROGRAMA

18 de maio (sábado)

22h00 – Banda INNEM

24h00 – Fogo de Artifício

19 de maio (domingo)

07h00 – Alvorada

08h00 – Chegada da Banda Filarmónica de Penedono

11h00 – Eucaristia presidida por D. António Couto, Bispo da Diocese de Lamego e transmitida pela Rádio Riba Távora

15h00 – Majestosa procissão

25 de maio (sábado)

22h00 – Grupo Diatónicos

26 de maio (domingo)

14h30 – Procissão (desde a fontinha até ao Santuário)

16h00 – Tarde convívio com as “Concertinas Diatónicos” e leilão das ofertas