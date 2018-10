Festivais de Outono abrem com Orquestra das Beiras, harpa e flauta  

Dirigido por Vasco de Negreiros, compositor e professor da Universidade de Aveiro (UA), o concerto de abertura dos Festivais de Outono, a 19 de outubro, será interpretado pela Orquestra Filarmonia das Beiras e pela harpista Joana Ribeiro e flautista Jorge Ferreira (flauta de bisel). O concerto, oportunidade rara para ouvir harpa e flauta de bisel atuando juntos, decorre no auditório Renato Araújo, no edifício da Reitoria da UA, a partir das 21h30. O segundo concerto deste programa promovido pela UA será interpretado pelo Duo Contracello, dia 22 de outubro, às 18h00, no auditório do Departamento de Comunicação e Arte (DeCA) da UA.