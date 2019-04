Festival Internacional de Balonismo regressa em 2019

Terminada há seis meses a segunda edição do Festival Internacional de Balonismo em Coruche, a empresa organizadora Windpassenger confirmou já o regresso em 2019 com a apresentação do Maior balão de ar quente do Mundo a voar comercialmente passageiros em Portugal.

A Windpassenger vai organizar dois Festivais de Balonismo em Portugal a partir de 2020 anualmente podem contar com o festival tradicional de Coruche em Outubro e outro todos os anos durante do mês de Março em locais diferentes.

“Depois do sucesso das duas edições, faz todo o sentido voltarmos a trazer a Coruche este festival tão diferente que vai muito além dos balões de ar quente, com gastronomia, cultura, feiras e atividades para toda a família que promovem a prática do balonismo e o que melhor se faz nesta região ribatejana. A experiência das últimas edições ajudou-nos a perceber como podemos melhorar para continuarmos a fazer deste evento uma referência mundial e uma festa para todos os que nos visitam. Podem marcar já nas vossas agendas a data do festival, Já marcado para 29.10.19 a 03.11.19” afirma Guido, da Windpassenger.

Pelo festival passaram aproximadamente 15.000 visitantes. Alguns deles voaram de balão, outros apenas se deixaram encantar pelos cerca de 28 balões, alguns deles tão impressionantes como uma mota, uma garrafa de licor, uma botija de gás, um mergulhador um cão ou uma boneca, que diariamente encheram o céu de cor e fantasia como só um balão de ar quente proporciona. Aliás, esta voltará a ser uma das grandes apostas das próximas edições: trazer a Portugal mais balões de formato especial de equipas de todo o mundo. Assim como aumentar a oferta de atividades alternativas aos voos para todas as idades, tanto para amantes do balonismo, como para apreciadores de boa gastronomia, artesanato, workshops, arte e cultura, concertos e espetáculos. Para isso, a Windpassenger iniciou já o contacto com patrocinadores e outros apoios, de modo a poder realizar a sua ambição em 2019.