Festival Panda apresenta novidades em Viseu

“Dj Riscas”, “Masha e o Urso”, Ruca”, “Heidi”, “Octonautas”, “Ursinhos Carinhosos” e o “Comboio dos Dinossauros” marcam presença no maior evento infantil em Portugal. Campo Alves Madeira, em Viseu, acolhe a festa no próximo sábado, 13 de julho

Dançar ao som do “Dj Riscas” ou cumprimentar a família do Ruca são algumas das atividades disponíveis na 12.ª edição do Festival Panda que, até 20 de julho, garante aos pequenos festivaleiros uma maior diversidade de espaços para interagir com as suas personagens favoritas.

Além das habituais atividades disponíveis no recinto, a edição deste ano conta ainda com um insuflável gigante, a tenda do “DJ Riscas”, onde a zebra da Banda do Panda estará a atuar, um espaço dedicado à “Masha e o Urso”, onde será possível conhecer esta irresistível dupla, a casa do Ruca, que dará oportunidade aos mais pequenos de conhecer alguns membros da família deste curioso personagem e ainda a presença da “Heidi”, “Octonautas”, “Ursinhos Carinhosos” e “Comboio dos Dinossauros”.

À presença destas mascotes no recinto, juntam-se ainda as atuações já confirmadas de “Trolls”, “Hey Duggee”, “Porquinha Peppa”, “Super Wings” e “Abelha Maia”, no espetáculo principal do Festival Panda e as divertidas atuações do simpático “Rato Renato”, as tropelias da “Ovelha Choné”, a ovelha mais divertida da televisão e a energia eletrizante dos “Robot Trains”, coloridos comboios que se transformam em robots, no palco secundário.

O maior evento infantil em Portugal, que este ano é dedicado à sustentabilidade ambiental e preservação da natureza, com o tema “Planeta Feliz”, irá passar por Viseu (Campo José Alves Madeira), no dia 13 de julho.

Depois de em 2018 ter consolidado o sucesso alcançado com um total de 75 mil visitantes, este ano esperam-se sete dias de pura euforia, garantindo a todas as crianças e aos seus familiares um dia muito especial repleto de alegria, na presença dos seus heróis preferidos.

Os ingressos estão à venda na Bilheteira Online e nos locais habituais ao preço de 20 euros para uma entrada individual e de 55 e 68 euros para pacotes familiares de três e quatro bilhetes, respetivamente. Mais informações em www.canalpanda.pt.

O Festival Panda é uma produção conjunta do Canal Panda e da Lemon Live Entertainment, especialmente preparada para todas as famílias com crianças entre os 2 e os 10 anos de idade, disponibilizando duas sessões separadas, uma de manhã, com início às 9h00, e outra à tarde, com início às 15h30, bem como áreas de recreio e locais com sombras e espaços sentados.