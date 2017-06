FESTIVAL ROCK NORDESTE 2017

Mão Morta – 25 anos Mutantes S.21, Dead Combo e As Cordas da Má Fama, The Legendary Tigerman, Márcia, Samuel Úria, Capicua (com banda), Slow J, Sensible Soccers, Beatbombers e DJ Marfox integram a edição de festival gratuito que aposta no melhor da música portuguesa.

Nomes de peso da atualidade da música portuguesa protagonizam a edição de 2017 do festival Rock Nordeste, em Vila Real. O festival tem como característica a entrada livre, a forte aposta no melhor da música portuguesa e supera este ano a edição de 2016, a sua melhor edição de sempre até então.

Três anos depois de regressar com um novo formato e após uma última edição com um cartaz avassalador, o Rock Nordeste está de volta para o quarto ano e apresenta, novamente, outro avassalador cartaz. A 16 e 17 de junho, sexta e sábado, respetivamente, os melhores nomes da música portuguesa apresentam-se na beleza ímpar do Parque Corgo, margem esquerda do Rio Corgo, e no singular Auditório Exterior do Teatro de Vila Real. A entrada é livre e oferece dois dias repletos da melhor música que se faz no país.

Mão Morta, que celebrarão em concerto especial os 25 anos do histórico disco Mutantes S.21, com o Nordeste a receber a primeira data de uma tour memorável, Dead Combo e As Cordas da Má Fama, que se apresentam com o conjunto de cordas que originou a disco com o mesmo nome, The Legendary Tigerman, a maior máquina rock’n’roll que o país já viu conhecer, Márcia, a doce cantautora que a Nordeste se apresentará a solo e ainda se juntará em palco ao enigmático Samuel Úria, protagonizando um momento único no festival, Capicua, a rapper portuguesa que dispensa apresentações e trará concerto em formato banda, Slow J, o segredo mais bem guardado da música nacional, que se estreou com um longa-duração arrebatador este ano, e Sensible Soccers, autores eletrónica mais admirada deste país, preenchem o programa de bandas. Já os finais de noite estarão entregues aos Beatbombers, dupla constituída por DJ Ride e Stereossauro, dois dos melhores dj’s nacionais e os mais galardoados no scracth, e DJ Marfox, nome maior da internacionalmente aclamada Príncipe Discos, completam o programa da edição de 2017.

O festival Rock Nordeste levou, nas três anteriores edições, mais de quarenta e cinco mil pessoas à relva do Parque Corgo, motivadas para ouvir o melhor da atualidade da música moderna portuguesa. Pelo evento de música, ao longo das três edições, passaram nomes como Orelha Negra, Linda Martini, Paus, Best Youth, Sean Riley & The Slowriders, Batida, peixe:avião ou Octa Push, entre muitos outros nomes da música nacional.

O festival Rock Nordeste é uma iniciativa da Câmara Municipal de Vila Real e conta com programação e produção da promotora covilhete na mão.