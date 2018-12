FILANDORRA COM CICLO DE TEATRO EM TEMPO DE NATAL

FILANDORRA PERCORRE 11 MUNICÍPIOS DO INTERIOR NORTE COM CICLO DE TEATRO EM TEMPO DE NATAL

Na quadra mais especial e aguardada do ano, o Natal, a Filandorra dá início na próxima terça-feira a um ciclo de representações para o público infantil, antecipando o Natal na região do interior norte, a partir da iniciativa Teatro em tempo de Natal.

Os Músicos da Aldeia… Natal dos Irmãos Grimm, A Avó Leituras com Contos no Natal, uma criação colectiva baseada em contos tradicionais infantis, e a História do Macaco de Rabo Cortado, história tradicional portuguesa fixada em texto por Antonio Torrado, são os espectáculos com que a Companhia vai brindar as crianças da região em jeito de “prenda de natal” antecipada, proporcionando uma experiência diferente e enriquecedora às crianças que frequentam o pré-escolar e 1º ciclo do ensino básico, ATL’s, utentes de IPSS locais, bem como para comunidade em geral a partir de programas em família nas 23 representações agendadas em 11 Concelhos do interior norte: Vila Real, Vila Flor, Murça, Alfândega da Fé, Penedono, Ribeira de Pena, Macedo de Cavaleiros, Amarante, Vila Pouca de Aguiar, Mesão Frio e Valpaços.

E se o Natal é um tempo propício à fantasia e ao sonho, no espectáculo A Avó Leituras com Contos no Natal o público vai “redescobrir” as personagens dos mais belos contos tradicionais da literatura infantil europeia de Carlo Collodi, Irmãos Grimm, Charles Perrault e Hans Christian Andersen, que magicamente saem dos livros guardados no baú da Avó Leituras como o Pinóquio e a Fada Azul, o Soldadinho de Chumbo e a Bailarina de Papel, a Branca de Neve e os Sete Anões, e o Capuchinho Vermelho e o Lobo mau…

Em História do Macaco de Rabo Cortado, a Filandorra dramatiza as “trapalhices do macaco mariola” que andava sempre de bata e sacola, como se fosse para a escola… mais uma história tradicional portuguesa para as crianças redescobrirem.

Por sua vez, em Os Músicos da Aldeia… Natal o espírito de solidariedade, de ajuda, de união, de amizade são partilhados com o público a partir da história de quatro animais, o burro, o cão, o gato e o galo que velhos e cansados, decidem fugir dos seus donos (que os queriam matar) e partir para a cidade para integrarem a Fanfarra Municipal. Um clássico da literatura para a infância da autoria dos Irmãos Grimm que celebra o valor da amizade e a importância de ter amigos que a Filandorra recupera para a época natalícia.

Estes espectáculos, mágicos e especiais, contam com versão cénica e encenação de David Carvalho, criação musical de Pedro Carlos, Márcio Morais e Marília Miranda, e as interpretações de Anita Pizarro, Débora Ribeiro, Bibiana Mota, Helena Vital, Sofia Duarte, Bruno Pizarro, Rui Moura e Silvano Magalhães.

AGENDA

11 de Dez.

A Avó Leituras com Contos no Natal

10h30> Jardim de Infância de Vila Seca (Vila Real)

15h00> Auditório da Santa Casa da Misericórdia de Vila Flor

12 de Dez.

A Avó Leituras com Contos no Natal

09h10 e 10h30> Auditório Municipal de Murça

15h00> EB Corgo (Vila Real)

13 de Dez.

A Avó Leituras com Contos no Natal

10h30> EB Bairro S. Vicente de Paula (Vila Real)

15h00> EB Arrabães (Vila Real)

18h00> EB Parada de Cunhos (Vila Real)

14 de Dez.

História do Macaco de Rabo Cortado

10h30 e 14h00> Auditório Municipal Mestre José Rodrigues (Alfândega da Fé)

15 de Dez.

A Avó Leituras com Contos no Natal

10h15> Sede das Águas do Norte (Vila Real)

16h00> Natal Encantado de Penedono

18 de Dez.

A Avó Leituras com Contos no Natal

10h30> Auditório Municipal de Ribeira de Pena

15h00> CLD’S-Cáritas de Vila Real

19 de Dez.

A Avó Leituras com Contos no Natal

14h00> Biblioteca Municipal de Macedo de Cavaleiros

20 de Dez.

A Avó Leituras com Contos no Natal

10h30> Auditório Municipal de Vila Flor

16h00> IPSS Francisco de Assis (Vila Real)

21 de Dez.

Os Músicos da Aldeia… Natal

10h30> Cinema Teixeira de Pascoaes (Amarante)

15h00> Vila Natal (Vila Pouca de Aguiar)

21h30> Natal Encantado de Penedono

22 de Dez.

Os Músicos da Aldeia… Natal

15h00> Auditório Municipal de Mesão Frio

23 de Dez.

Os Músicos da Aldeia… Natal

14h30> Feirinha de Natal de Valpaços