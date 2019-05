FILANDORRA ESTREIA MESTRE GRILO CANTAVA E A GIGANTA DORMIA DE AQUILINO RIBEIRO, EM SERNANCELHE, TERRA NATAL DO AUTOR

No âmbito das Comemorações do centenário da obra “Terras do Demo” de Aquilino Ribeiro, a Filandorra – Teatro vai ESTREAR no próximo dia 27 de Maio, dia que assinala a morte do grande escritor e mestre, no Auditório Municipal de Sernancelhe, terra natal do autor, a 74ª produção da Companhia, Mestre Grilo Cantava e a Giganta Dormia inserta na obra de referência “Arca de Noé III Classe”.

Esta nova produção da Filandorra elege como público-alvo as crianças em idade do pré-escolar, 1º e 2º ciclos, e pretende homenagear a faceta de Aquilino dedicada à literatura para a infância bem como relembrar a sua obra, sensibilizar a comunidade escolar para o legado do autor e cruzar a criação artística com a valorização e importância do retorno ao mundo rural.

Mestre Grilo Cantava e a Giganta Dormia conta a história de uma abóbora que “à força de comer do solo e beber do regadio”, levava a vida a comer, a dormir e a crescer, indiferente a todo o movimento à sua volta e aos animais circundantes. Certa noite, “já espigadota”, foi acordada por um coro de rãs, sapos, ralos, uma cigarra e um grilo, uma verdadeira “fanfarra” que clamava ao “solzinho rico” … à fábula de Aquilino foram acrescentadas canções da autoria de Marília Miranda, canções essas que segundo a autora, “procuram serem fidedignas, quer ao ambiente que Aquilino criou, quer às palavras-chave que surgem, muitas vezes, repetidas, quase como se estivessem à espera de serem musicadas, e reforçam, pois, o sentido de cada personagem, acrescentando às suas falas a melodia que elas despertaram”.

A estreia nacional acontece às 21h30 no Auditório Municipal, sendo que à tarde o espetáculo é apresentado em antestreia para todas as crianças das escolas do pré-escolar ao 2º ciclo do concelho de Sernancelhe, com sessões agendadas para as 14h00 e 15h00, bem como uma conferência de IMPRENSA (PROGRAMA EM ANEXO) com o Diretor Artístico da Filandorra, atores e Presidente da Câmara Municipal de Sernancelhe.

A estreia desta fábula aquiliana dá o mote à Semana da Criança, iniciativa anual desenvolvida por esta Companhia Profissional de Teatro por toda a região do Interior Norte para assinalar o Dia Mundial da Criança, a 01 de Junho, com uma programação especificamente destinada ao público infantil. Depois de Sernancelhe, e no âmbito do projecto CEDITES – Centros de Divulgação de Teatro para as Escolas desenvolvido em parceria com o Município de Lamego, cidade onde Aquilino Ribeiro frequentou o Colégio, o espetáculo é apresentado no Teatro Ribeiro Conceição nos dias 28, 29 e 30 de Maio com sessões diárias para todas as crianças da rede escolar do concelho. No dia 31 de Maio a abóbora “redondinha” e o grilo “muito negrinho” têm encontro marcado com as crianças de Montalegre no Auditório do Pavilhão Multiusos, pelas 14h30, na abertura da 20ª edição da Feira do Livro deste concelho barrosão. O espectáculo segue depois em digressão por toda a região do interior norte, com espectáculos já agendados em Valpaços, no dia 03 de Junho, e no dia 06 de Junho na Mostra Escolar de Vila Real.

A Estreia Nacional de Mestre Grilo Cantava e a Giganta Dormia conta com o apoio do Ministério da Cultura/DGartes no âmbito do Programa de Apoio Sustentado | Teatro.