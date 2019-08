Filipe Barbosa é o cabeça de lista da Iniciativa Liberal por Viseu

Filipe Barbosa é o cabeça de lista do partido Iniciativa Liberal por Viseu às Eleições Legislativas. Vive em Viseu há mais de uma década. O ensino superior trouxe-o para Viseu e a carreira profissional acabou por o fixar por terras de Viriato.

Trabalha em Tondela onde é Projectista de profissão, sendo completamente apaixonado pela indústria e pela inovação. Enquanto independente foi membro e presidente de assembleia de freguesia na sua terra natal e agora voltou a decidir participar civicamente para defender a causa em que mais acredita, o combate à desertificação do interior. “Menos Centralismo, Mais Viseu” é o lema que adotou, quer pela defesa do Interior, como no combate à política centralista dos partidos tradicionais.

Filipe Barbosa declara que “o interior está cada vez mais silenciado, mais abandonado e mais desigual sendo essa também a razão que me leva a levantar a voz e a lutar por mais e melhor Viseu, mais e melhor região interior, mais e melhor Beira Alta. Não temos auto estrada para Coimbra, não temos comboio, não temos portagens iguais ao resto do País, não temos passes sociais, não temos a floresta protegida e renovada, não temos soluções de futuro para a água, não temos empregos qualificados, não temos serviços de saúde de qualidade, não temos ensino superior de excelência, não temos futuro. Não podia ficar sentado. Quero com a Iniciativa Liberal mudar Viseu, mudar Portugal.”

Carlos Guimarães Pinto, líder do partido, considera que “estamos muito orgulhosos, motivados e agradecidos com a qualidade de pessoas que aceitaram o desafio de serem candidatos nestas que serão as primeiras legislativas a que a Iniciativa Liberal concorre. Numa altura em que a política tem tanta dificuldade em atrair quadros de qualidade, é um privilégio poder contar com tantas pessoas deste calibre na primeira vez que vamos a eleições”, acrescentando “estamos igualmente satisfeitos por estarem em linha com o perfil desejado inicialmente, de pessoas com visão e pensamento liberal assumidos, com muito para dar à política e que não dependem dela”.

Redução da Carga Fiscal, Descentralização e Liberdade de Escolha são os eixos que orientam as propostas que o partido Iniciativa Liberal irá apresentar durante a campanha.

A Iniciativa Liberal concorre pela primeira vez às Eleições Legislativas e cumpre o objectivo de apresentar listas em todos os círculos, mostrando-se como um verdadeiro partido nacional.

A principal missão do partido Iniciativa Liberal é a defesa do indivíduo. Desde a sua fundação, aceite pelo Tribunal Constitucional a 13 de Dezembro de 2017, que se apresenta na defesa das ideias liberais e da consolidação das mesmas a nível nacional.