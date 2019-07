FIM DE SEMANA GASTRONÓMICO VOLTA A TRAZER MAIS SABOR A MANGUALDE

Realiza-se nos próximos dias 31 de agosto e 1 de setembro, mais um “Fim de Semana Gastronómico” no Largo do Rossio, em Mangualde. No primeiro dia deste fim-de-semana, terá lugar o Festival da Bifana e do Rojão, a 31 de agosto, cuja abertura ao público será pelas 18h00. Já no dia seguinte, a 1 de setembro, terá lugar o Festival de Sopas de Mangualde, com início marcado para as 18h30.

Os kit’s para o Festival de Sopas poderão ser adquiridos no Largo do Rossio, a partir das 14h00 do dia 31 de agosto (sábado), sendo que a receita proveniente da venda dos kit’s irá reverter a favor das entidades participantes no evento. O Kit é composto por uma pulseira, de uso obrigatório (individual e intransmissível), que dá acesso a todas as sopas.

A organização do “Fim de Semana Gastronómico” é da responsabilidade da Câmara Municipal de Mangualde, que conta com diversos parceiros: Junta de Freguesia de Abrunhosa a Velha; Junta de Freguesia de Alcafache; Junta de Freguesia de Cunha Baixa; Junta de Freguesia de Fornos de Maceira Dão; Junta de Freguesia de Espinho; Junta de Freguesia de Quintela de Azurara; União das Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta; União das Freguesias de Moimenta de Maceira Dão e Lobelhe do Mato; União das Freguesias de Santiago de Cassurrães e Póvoa de Cervães; União das Freguesias de Tavares; Restaurante Galitos; e Restaurante Cantinho dos Petiscos.