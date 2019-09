“Finais de Tarde” regressam ao OPTA

No passado dia 23 de setembro de 2019, a atividade “Finais de Tarde” regressou ao projeto OPTA.

Após a pausa para as férias de verão, as crianças foram novamente convidadas a participar nesta atividade que faz parte da Medida I do Projeto: Educação, Formação e Qualificação. Depois do período de inscrições, a mesma

conta com 22 participantes, divididos por 4 dias por semana: segunda a quinta-feira, das 17.30h às 18.30h.

Pretende-se que os “Finais de Tarde” sejam um espaço de apoio ao estudo diário e de incentivo à prática de bons métodos de estudo, onde as crianças possam fazer os trabalhos de casa, dando assim uma ajuda aos pais.

Para além disso, o OPTA pretende ainda dar dicas de como organizar os cadernos diários, verificar se a mochila está bem arrumada e ainda ajudar na preparação para os momentos avaliativos.