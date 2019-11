First Stop promove formação Motul

A First Stop realizou nos passados dias 22 e 23 de outubro, em São João da Madeira e Frielas, a formação Motul nas instalações Create Business, distribuidor oficial da Motul em Portugal. Participaram cerca de 25 formandos repartidos pelas duas sessões de formação.

Mário Mendes, coordenador da Rede First Stop em Portugal, realçou:

“Esta formação teve como objetivo elucidar os diferentes tipos de lubrificantes existentes hoje em dia no mercado automóvel. As diferenças existentes atualmente derivam do desenvolvimento de motorizações e sistemas de proteção ambiental que as marcas automóveis implementam nas suas viaturas.

É fundamental que a rede First Stop se posicione na vanguarda da tecnologia lubrificante uma vez que a nossa rede está, cada vez mais, vocacionada para a realização de mudanças de óleo, revisões oficiais e todos os tipos de manutenção automóvel”.