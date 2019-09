Fogo de artifício suspenso nas Festas da Senhora dos Remédios em Lamego

A Câmara de Lamego informou que todas as sessões de fogo de artifício que estavam previstas acontecer cerca da meia-noite de domingo, no âmbito das Festas em Honra de Nossa Senhora dos Remédios, foram suspensas.

Em comunicado, a autarquia explica que esta medida se deve “à proibição total da utilização de fogo-de-artifício ou outros artefactos pirotécnicos, bem como à suspensão das autorizações que tenham sido emitidas”, conforme determinaram os ministros da Administração Interna e da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural.

“Aplicada a todo o território nacional, esta medida preventiva, de caráter excecional, foi estabelecida na sequência da Declaração da Situação de Alerta, face às previsões meteorológicas que apontam para um significativo agravamento do risco de incêndio florestal para os próximos dias”, acrescenta.

As Festas em Honra de Nossa Senhora dos Remédios começaram em 16 de agosto e terminam na segunda-feira.

Os pontos altos desta romaria acontecem no próximo fim de semana, com a marcha luminosa, no sábado, e a majestosa procissão de triunfo, no domingo.