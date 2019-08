FOI APROVADA A CANDIDATURA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE RECOLHA OFICIAL DE ANIMAIS INTERMUNICIPAL

Foi assinado na passada terça-feira, dia 30 de Julho, em Lisboa, o Contrato-programa para a construção do futuro Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia Intermunicipal, em Moimenta da Beira. Na cerimónia estiveram presentes vários autarcas e representantes de autarquias com o Secretário de Estado das autarquias Locais, Carlos Manuel Soares Miguel.

O contrato-programa assinado pela autarquia tabuacense, que prevê a construção do novo CRO – Centro de Recolha Oficial – surge no âmbito de uma candidatura conjunta, do Agrupamento de Municípios de Armamar, Moimenta da Beira e Tabuaço, ao Programa de concessão de incentivos financeiros para a construção e modernização dos Centros de Recolha Oficial de Animais de Companhia. As candidaturas sofreram uma avaliação hierarquizada dos projectos apresentados tendo sido aprovadas 17 candidaturas a nível nacional.

O investimento elegível deste projeto é de 288 293,50€ sendo a comparticipação máxima de 100 000,00€.

O orçamento de Estado para 2019 prevê, assim, a transferência de cerca de 1 500 000 euros para a criação de uma rede efectiva de centros de recolha de animais de companhia. Por aprovar ficaram 112 candidaturas.