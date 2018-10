Formação Color Add na Biblioteca Municipal de Tondela

O Município de Tondela, no âmbito das atividades da Rede de Bibliotecas e em parceria com o Centro de Formação Tomaz Ribeiro, levou a efeito, no dia 17 de outubro, uma sessão de formação sobre o código Color ADD.

Esta formação, sobre o código inovador de aplicação universal que associa as cores a determinados símbolos, teve por objetivo de informar e sensibilizar a comunidade escolar para o daltonismo.

A formação foi ministrada por Miguel Neiva, mestre em Design e Marketing e mentor do projeto Color ADD.

O formador explicou o conceito, referiu o trabalho de investigação que deu origem ao projeto e mostrou a aplicabilidade do código em diversas áreas, nomeadamente na saúde, nos transportes, na alimentação ou no vestuário.

Chamando a atenção para a importância da deteção precoce do daltonismo, uma limitação que pode afetar o desempenho escolar e criar barreiras na aprendizagem, o formador mostrou exemplos da aplicação do código nas escolas ao nível dos espaços de sala de aula, equipamentos escolares ou bibliotecas e em práticas educativas, em festas temáticas, exposições, desfiles e eventos.

No decurso da ação, os participantes experimentaram as dificuldades e constrangimentos do daltónico no seu dia-a-dia, através de uma atividade em que lhes foi pedido para colorirem um desenho com os óculos que simulam a visão do daltónico.

Participaram nesta formação 40 professores e profissionais das equipas de bibliotecas escolares e da educação especial, da biblioteca municipal e professores de outras áreas.