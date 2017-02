Formação de “anfitriões” da Cidade de Viriato

O Município de Viseu e a Viseu Marca, no âmbito da campanha “2017, Ano Oficial para Visitar Viseu”, vão levar a efeito um conjunto de acções de formação, com o objetivo de qualificar o conhecimento da nossa cidade como destino e promover uma atitude coletiva de hospitalidade. “1 Viseense, 1 Anfitrião” é o nome da iniciativa que, na primeira semana de divulgação, registou 100 participantes inscritos, uma adesão que superou as expectativas já que a meta final é formar 200 anfitriões. As primeiras ações realizam-se já este sábado e segunda-feira, 11 e 13 de fevereiro.

Formar operadores económicos da cidade, nomeadamente profissionais de hotelaria e restauração, comerciantes do centro histórico e técnicos de museus, é o principal propósito. A formação é aberta a todos os cidadãos interessados, contando já também com um número significativo de professores e estudantes do Ensino Superior na área de turismo.

“Esta forte adesão confirma a oportunidade desta iniciativa”, acredita o Presidente da Câmara, Almeida Henriques. “Os cidadãos estão hoje conscientes da importância do desenvolvimento do turismo para a economia e o emprego e sentem-se também na pele de anfitriões da sua cidade. O envolvimento da comunidade é uma condição indispensável à construção de um destino de excelência”, afirma.

A ação é constituída por um módulo teórico e outro prático. No primeiro módulo, a formação é focada em temáticas como contexto geográfico de Viseu, os principais monumentos e figuras históricas da cidade, a gastronomia e os sabores da região, as lendas e as curiosidades. Já no módulo prático, os conhecimentos são adquiridos através de uma visita à cidade in loco.

Todos os participantes recebem, no final, o “Certificado Oficial de Anfitrião de Viseu”, para além de um manual de apoio com todos os conteúdos abordados.

As inscrições estão a ser realizadas no site do Município de Viseu, em www.cm-viseu.pt, no botão “2017, Ano Oficial para Visitar Viseu”, situado na homepage, com a indicação da data pretendida.