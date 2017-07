FORMAÇÃO DE «BORDADOS DE TIBALDINHO» TERMINA COM BALANÇO POSITIVO

Terminou, no passado dia 30 de junho, mais uma formação de «Pontos Bordados / Bordados de Tibaldinho», organizada pela Câmara Municipal de Mangualde, em parceria com o CEARTE – Centro de Formação Profissional de Artesanato e com a Junta de Freguesia de Alcafache. A Vereadora da Ação Social da autaqruia, Maria José Coelho, esteve presente no encerramento da ação e parabenizou todos os envolvidos pelo sucesso da mesma.

“O empenho, a dedicação, o entusiamo e a boa disposição”, evidenciados pela formadora Cidália Rodrigues e pelas formandas ao longo das sessões de formação, foram enaltecidos pela Vereadora Maria José Coelho, que valorizou os trabalhos apresentados e salientou a importância de manter viva esta arte como fator de identidade local. Agradeceu, ainda, a colaboração da Junta de Freguesia de Alcafache e da Sociedade Filarmónica.

O curso, que decorreu na sede da Sociedade da Banda Filarmónica de Tibaldinho, funcionou em horário pós-laboral e destinava-se a desempregados e a empregados com interesse nesta tradição. Tinha como principal objetivo manter viva a arte de confecionar bordados de Tibaldinho e preservar, promover e valorizar este património cultural que faz parte da identidade mangualdense.

Sofia Monteiro