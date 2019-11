“FORNO COMUNITÁRIO / PARQUE DE MERENDAS ARRANJO URBANÍSTICO” vence Orçamento Participativo 2020

Das 3 propostas finalistas, esta foi a que registou maior número de votos – 248 dos 450 totais – após o encerramento das votações online, às 24 horas do dia 30 de outubro.

Com um orçamento estimado de 30.000 euros, a proposta vencedora, apresentada pela Junta de Freguesia de Carregal do Sal, visa o arranjo urbanístico de um espaço sito à Rua da Amieira, em Papízios dotando-o de equipamentos de utilização coletiva (forno e churrasqueira comunitários) e de consequente espaço verde e público (parque de merendas, pequenas praças, fonte e estacionamento).

Votos por proposta:

Proposta 1 – “Forno Comunitário/Parque de Merendas/Arranjo Urbanístico” – 248 votos;

Proposta 2 – “Desfibrilhação Automática Externa para Todos” – 79 votos;

Proposta 3 – “Aldeia Segura Pessoas Seguras – Aquisição de cisterna para combate a incêndios” – 123 votos.