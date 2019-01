Francisco Soares e Levi França Campeões de Cadetes da Zona Norte

O Judo Clube de Viseu participou este Sábado com 3 Judocas, no Campeonato da Zona Norte de Cadetes, que se realizou cidade da Maia.

Esta prova, de apuramento para o Campeonato Nacional da Categoria que se irá realizar no próximo dia 9 de Fevereiro em Portimão, foi uma jornada vitoriosa para o Clube Viseense que arrecadou 2 Medalhas de Ouro e um 5º Lugar.

Francisco Soares, conquistou a Medalha de Ouro na categoria de -55 kgs, tendo vencido todos os seus combates pela pontuação máxima. O jovem Atleta sagrou-se pela 6ª vez Campeão da Zona Norte e voltou a levar o nome da Cidade de Viseu ao lugar mais alto do pódio. Com todas as atenções viradas para o Nacional da Categoria, teve nesta prova uma vez mais a afirmação de todo o seu potencial.

Levi França, ainda no seu primeiro ano do escalão de Cadetes, a combater nos -66kgs, foi também 1º Classificado, tendo conseguido tal como Francisco Soares, o apuramento direto para o Campeonato Nacional de Cadetes. Vencendo todos os seus combates pela pontuação máxima, demonstrou todo o seu potencial e crescimento enquanto atleta .

Tomé Figueiredo, também ele Cadete de primeiro ano, a lutar nos -60kgs, entrou a vencer na competição e conquistou o seu lugar no combate de decisão pelo 3º lugar e respetiva medalha de bronze. Não conseguiu levar de vencida o seu adversário, tendo-se quedado pelo 5º lugar, que lhe confere igualmente a possibilidade de vir a ser apurado para o Campeonato Nacional.

No final foram atribuídas Taças para os Clubes com melhores classificações individuais, tendo o Judo Clube de Viseu arrecadado a Taça de 3º Classificado nesta prova.

Uma vez mais estão de Parabéns todos os Atletas, Equipa Técnica e o Judo Clube de Viseu, por mais uma jornada vitoriosa.