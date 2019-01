Freguesias de Viseu, Campo e Côta vencem concurso “Rota dos Presépios de Viseu”

Iniciativa do programa “Viseu Natal” contou com a participação de 22 freguesias

As freguesias de Viseu (cidade), Campo e Côta foram as grandes vencedoras da segunda edição do concurso “Rota dos Presépios de Viseu”, conquistando o 1º, 2º e 3º lugar, respetivamente. A iniciativa, que integrou a programação do “Viseu Natal”, atribuiu ainda menções honrosas entre o 4.º e o 12.º lugar e prémios de participação. A cerimónia de anúncio dos vencedores teve lugar esta terça-feira, 8 de janeiro, nos Paços do Concelho.

Aos vencedores foram atribuídos prémios no valor de 1250 euros (1º lugar), 1000 euros (2º lugar) e 700 euros (3º lugar). As freguesias com menções honrosas receberam um prémio simbólico no valor de 250 euros.

O desafio, lançado pelo Município de Viseu em parceria com as Juntas de Freguesia, teve como objetivos revitalizar a tradição cultural, mas também promover práticas criativas e culturais coletivas na comunidade local, fomentando a identidade do território.

O júri do concurso foi este ano composto pelo historiador e antropólogo Alberto Correia, pelo diretor e fundador do Museu Etnográfico de Silgueiros, António Lopes Pires, e pela artista Vanessa Chrystie.

A criatividade na conceção e nos materiais utilizados, a inclusão de marcas identificativas da freguesia e a inovação introduzida nos materiais utilizados para a produção dos presépios foram alguns dos critérios levados em conta pelo júri.