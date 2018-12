“Fumeiros Porfírios” cede área de frio para apoio a famílias carenciadas

O Presidente da Câmara Municipal de Lamego, Ângelo Moura, e o sócio gerente da empresa “Fumeiros Porfírios”, Manuel Joaquim Porfírio, acabam de assinar um contrato de comodato que permitirá a este Município passar a utilizar, gratuitamente, os equipamentos de frio que esta firma possui na freguesia de Lalim para armazenar bens alimentares do Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas (POAPMC), cuja entidade coordenadora neste concelho é a autarquia. Esta instituição não dispõe de equipamentos que permitam receber e armazenar alimentos congelados fornecidos no âmbito daquele programa, nomeadamente legumes, carne e peixe, que devem ser distribuídos às famílias carenciadas e identificadas no âmbito da ação social. A partir de agora, esta lacuna está resolvida com a utilização de uma área do espaço de congelação da “Fumeiros Porfírios”.

A assinatura do acordo entre as duas instituições insere-se ainda na atual estratégia municipal de apoiar o desenvolvimento da economia local e fomentar a criação de emprego, através da criação de mecanismos de apoio logístico e concreto ao tecido empresarial. Além disso, este Município tem procurado incentivar as empresas locais a adotarem medidas de responsabilidade social.