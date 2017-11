FUNCIONÁRIOS DISTINGUIDOS NO DIA DO MUNICÍPIO

As comemorações do Dia do Município de Sabrosa ficaram marcadas pela homenagem e distinção que o novo executivo dedicou aos seus funcionários mais de 25 anos de serviço. A cerimónia teve lugar na tarde de segunda-feira, dia 6, no auditório municipal e evocou a passagem dos 181 anos da criação do concelho e elevação de Sabrosa a vila.

O Presidente da Câmara Municipal, Domingos Carvas, na sua intervenção salientou a “homenagem aos trabalhadores que se distinguiram pela sua ação, e que durante décadas deram o seu melhor e trabalharam para a comunidade, justificando o reconhecimento do município e da própria população”.

“Esta nossa atitude elege e simboliza a dedicação e empenho de todos aqueles funcionários de agora, e outros que já não estão connosco no importante serviço cívico prestado em prole de uma causa que é comum e que a todos nós orgulha. O legado de trabalho, esforço, execução, coragem, fé e estudo, inteligência e vontade, são exemplos que nos inspiram e nos motivam”.

O Presidente da Assembleia Municipal, José Marques, no uso da sua palavra elogiou a atitude do executivo em distinguir os seus funcionários, vincando que a efeméride foi também “uma homenagem a todos os homens e mulheres que ajudaram a construir a realidade e a história do concelho de Sabrosa, sendo também um momento importante para refletir no presente e executar e planear o futuro”.

No final, e após a entrega das respetivas medalhas, os presentes cantaram os parabéns ao concelho, partilhando um bolo alusivo e um vinho do Porto da Adega de Sabrosa.

Conta a história que o Concelho de Sabrosa foi criado por Decreto Real de D. Maria II, em 6 de Novembro de 1836, sendo Manuel da Silva Passos (ou Passos Manuel) Secretário dos Negócios do Reino. Nesta data seria também a povoação de Sabrosa elevada à categoria de vila.