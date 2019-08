Fundação do Futebol – Liga Portugal assume compromisso com Agenda 2030

A Fundação do Futebol – Liga Portugal tem por objetivo intervir na sociedade portuguesa utilizando a notoriedade do futebol e dos seus intervenientes, atuando como elemento agregador dos agentes desportivos e utilizando as competições que a Liga Portugal organiza em prol da responsabilidade social e da sustentabilidade ecológica.

Nas mais diferentes áreas de atuação que a Fundação do Futebol incide (inclusão social; sustentabilidade ecológica, grandes causas humanitárias; proteção de valores e a ciência e tecnologia ao serviço do futebol), estão previstas ao longo do ano ações, parcerias e atividades que se enquadram nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS’s), implementados na Agenda 2030 da ONU.

Esta parceria com o Centro Regional de Informação das Nações Unidas (UNRIC) eleva o projeto a um patamar de excelência e responsabilidade.

De acordo com o plano de atividades para a época 2019-20, a Fundação do Futebol – Liga Portugal propõe-se a trabalhar e a implementar os seguintes projetos: Valores em Cadeia (Fair Play, Solidariedade, Respeito, Igualdade e Multiculturalidade); Liga Ambiente; Grandes Causas Humanitárias e o Centro de Estudos.

Através do projeto Valores em Cadeia, cujo preocupação passará por promover os valores do Fair Play, da solidariedade, do respeito, da igualdade e da multiculturalidade no futebol profissional, a Fundação do Futebol pretende envolver várias instituições parceiras de forma a dar resposta aos seguintes objetivos: erradicar a fome (2), saúde de qualidade (3), educação de qualidade (4), a igualdade de género (5), reduzir as desigualdades (10), parcerias para a implementação dos objetivos (17).

O conceito Liga Ambiente, através do qual o futebol profissional apresenta a sua consciência ecológica e preocupação com a sustentabilidade das gerações futuras, o grande foco passará maioritariamente pelas cidades e comunidades sustentáveis (11), e pela produção e consumo sustentáveis (12).

Nas Grandes Causas Humanitárias, projeto através do qual a Fundação do Futebol apoia e divulga necessidades sociais e ecológicas, nacionais e internacionais, para além das parcerias para a implementação dos objetivos (17), a erradicação da fome (1) e a saúde de qualidade (3) serão os grandes focos.

O prémio Fundação do Futebol, atribuído através do Centro de Estudos, permite a investigação e o desenvolvimento de novas tecnologias em prol do desporto e do futebol em particular, como tal, a educação de qualidade (4) e a indústria, inovação e infraestruturas (9) serão a base do conceito dos ODS´s aplicados no projeto.

Assumimos o nosso compromisso com uma missão global e conjunta, que nos influencia a todos, assim como às gerações futuras. O Futebol Profissional português fará a sua parte.

Liga Portugal