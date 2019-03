Furtos em estabelecimentos comerciais – PSP Viseu

A Polícia de Segurança Pública de Viseu, através da Esquadra de Investigação Criminal, ontem, após ter conhecimento de um grupo de cidadãs andarem a furtar artigos em estabelecimentos comerciais desta cidade, de imediato foram encetadas diligências no sentido de as intercetar. Momentos depois foram localizadas numa superfície comercial, as quais se preparavam para entrar numa viatura onde se encontravam outras duas cidadãs. Ao serem abordadas, as mesmas tinham na sua posse, bem como no interior da viatura, artigos suspeitos, (várias peças de roupa, queijos) de terem sido subtraídos em estabelecimentos comerciais desta cidade, pelo que foram apreendidos, como também a viatura por a terem na sua posse abusivamente. As mesmas utilizavam uma mala forrada em alumínio para guardarem os artigos furtados para à saída dos estabelecimentos o alarme não fosse acionado. As quatro cidadãs são residentes na zona metropolitana do Porto, com idades compreendidas entre 26 e 55 anos de idade e já referenciadas pela prática de ilícitos criminais do mesmo género. Após terem sido identificadas as mesmas seguiram o seu destino em virtude de os responsáveis pelos estabelecimentos, de momento, não desejarem procedimento criminal.