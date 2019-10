FUTSAL | CAMPEÃO EUROPEU EM VISEU!!

Bilhetes para o jogo contra o Sporting à venda a partir de hoje.

Desde as 19h de hoje pode garantir a presença no grande embate que se realizará dia 16 de outubro, quarta feira às 20h45 no Pavilhão Multiusos de Viseu.

O jogo da primeira divisão de futsal (Liga Placard) estava previamente marcado para domingo dia 13 de Outubro. No entanto, devido à participação do Sporting na Champions League, ambos os clubes acordaram a nova data.

Os primeiros bilhetes para não sócios estarão à venda no Palácio do Gelo, na Tabacaria Tabak, e no Fórum Viseu, na Tabacaria Silgarrette a partir das 19h de hoje.

Os sócios poderão adquirir o seu bilhete no dia do jogo, devendo no entanto fazer a reserva através do endereço de email secretaria@viseu2001.com.

BILHETICA:

SÓCIOS – 5 EUROS

NÃO SÓCIOS – 7 EUROS

