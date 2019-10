FUTSAL | CAPTAÇÕES NO FUTSAL ADAPTADO NO VISEU 2001

Nos próximos dias 14 de Outubro e 18 de Outubro 2019 irão decorrer treinos de captação da equipa de futsal Viseu 2001/APPACDM de Viseu, no Pavilhão do Fontelo, entre as 10h30 e 11h30.

Estes treinos destinam-se a qualquer pessoa de Viseu que queira e tenha disponibilidade para fazer parte do nosso plantel de Futsal desde que se enquadre no escalão adaptado, definido pelas entidades competentes. (portadores de deficiência intelectual).

Assim, lançamos o desafio para que os interessados venham experimentar. O Viseu 2001 e a APPACDM assumem o custo do equipamento, as deslocações para os jogos e treinos, não ten­do os atletas qualquer encargo.

ViISEU2001/APPACDM – JUNTOS HONRAMOS VISEU !