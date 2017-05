FUTSAL | Paulo Fernandes renova com o Viseu 2001

O Viseu 2001 chegou a acordo com o Mister Paulo Fernandes, para renovar o vínculo para na próxima temporada orientar a equipa sénior de Futsal do Viseu 2001. Tal treinador irá continuar igualmente a treinar a equipa de Juniores crescendo a sua intervenção ao nível dos escalões de formação

O treinador, que chegou ao Clube na transata época, conseguiu o incrível feito de conduzir a equipa a atingir as Meias Finais da Taça de Portugal de Futsal, onde saiu derrotada nos penal­ties frente à equipa primodivisionária do Burinhosa, tendo ainda alcançado a Fase de Subida à 1ª Divisão Nacional de Futsal, ficando a 1 ponto do primeiro lugar.

Da sua carreira profissional de excelência constam 11 títulos em competições Nacionais, tendo sido Campeão ao serviço do SL Benfica e Sporting CP, até orientar o Al Sadd do Qatar, e reno­va assim com o Viseu 2001 para cimentar o trabalho realizado.

O objetivo do Viseu 2001 na próxima temporada passa por subir à Primeira Divisão Nacional de Futsal.

Tal treinador em conjunto com a comissão executiva já está a trabalhar na constituição da equi­pa da próxima temporada, sendo que em breve serão apresentadas as renovações e respetivos reforços.