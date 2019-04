FUTSAL | PAULO FERNANDES RENOVA

É com redobrada satisfação que o Viseu 2001 informa que chegou a acordo com o conceituado treinador para mais um ano de contrato.

Será o quarto ano ao serviço do Viseu 2001. Depois da subida de divisão e da histórica manu­tenção no principal escalão o Viseu 2001 conta com um dos melhores treinadores portugueses.

O treinador continuará a ser coordenador técnico do Viseu 2001, com especial enfoque na for­mação. Manterá as suas funções junto dos mais pequeninos petizes e traquinas.

O plantel do Viseu 2001 irá ser alvo de remodelação com o objectivo de na próxima época reali­zar um campeonato mais tranquilo.

Nas próximas horas será publicada uma entrevista ao NOSSO GRANDE MISTER.

É um prazer continuar a trabalhar com este enorme profissional.

VISEU 2001 | HONRAR VISEU