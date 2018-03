O Viseu 2001 confirma o regresso do atleta Pedro Peixoto. O clube agradece à forma cordial como o Desportivo das Aves aceitou desvincular o Jogador.

O Viseu 2001 enaltece também a enorme vontade do jogador regressar, quando tinha vários convites, entre os quais de clubes que disputam a fase de subida à primeira divisão.

O atleta já estará à disposição do treinador Paulo Fernandes no jogo a disputar no próximo Sábado em Vila do Conde.