FUTSAL | Viseu 2001 pretende encher o Pavilhão no jogo contra o Belenenses

Depois do interregno da Liga Placard motivado pelo apuramento para o mundial de Futsal, Viseu continua a ser um palco muito interessante para os amantes do futsal. Na verdade sente-se que o futsal está a viver o melhor momento da sua história: Portugal é campeão da Europa, Sporting e Benfica são provavelmente as melhores equipas do mundo, Sporting é campeão Europeu e a Liga Placard – primeira divisão está mais competitiva do que nunca, com os pavilhões a regista­rem assistências recorde, estando muitas vezes completamente lotados – ainda há pouco se viu em Viseu, Candoso, Vale Cambra ou em Portimão. E o Viseu 2001 aparece neste cenário idílico de sonho continuando a honrar a cidade e o Distrito, criando cada vez mais identidade, tal como há dias referiu o nosso enorme seleccionador.

É neste contexto que o Viseu 2001 recebe o Belenenses na próxima sexta-feira às 18H30 no Pavilhão do colégio da Via Sacra. Sexta é feriado, o horário permite aos demais adeptos, depois de poderem desfrutar o dia, invadirem o pavilhão e apoiarem o Viseu 2001. É este o apelo que a Direção do Viseu 2001 faz. O jogo será transmitido em directo na TV e, também, por isso, que­remos mostrar ao mundo que a cidade, o concelho e todo o Distrito estão em sintonia com esta fantástica modalidade que é o futsal.

Os bilhetes têm preços convidativos: 1 € sócios, 3 € não sócios, menores de 18 anos entrada gratuita. Estão já à venda no Fórum e no Palácio do Gelo e acreditamos que os 700 lugares serão ocupados. Por isso, compre antecipadamente para assegurar o seu lugar e chegue com alguma antecedência ao pavilhão.

VENHA CONNOSCO – HONRAR VISEU