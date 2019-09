Gastronomia gourmet e Vinhos do Dão são reis nas Vindimas de Viseu

10 Chefs e 10 restaurantes instalam-se no Rossio. Treze quintas da região abrem portas para experiências de vindima e pisa. António Zambujo, Tatanka e Bárbara Tinoco compõem o cartaz musical

A Festa das Vindimas de Viseu está de regresso à cidade vinhateira do Dão, de 19 a 22 de Setembro. No ano em que Viseu se assume como “Destino Nacional de Gastronomia”, a cidade é por excelência e especialmente ao longo de três dias, o palco principal da alta cozinha ao reeditar aquele que é o novo evento-âncora da temporada, o “Viseu Estrela à Mesa”.

10 Chefs lideram um restaurante gourmet a céu aberto, em pleno Rossio, assinando experiências gastronómicas onde os ingredientes regionais são reinterpretados. O queijo da Serra, a maçã bravo esmolfe, os míscaros, a feijoca, a vitela de Lafões, o cabrito da Gralheira, o azeite de variedade galega, as avelãs de Viseu, o feijão papo de rola e a broa de Vildemoinhos são os 10 eleitos. Também os melhores vinhos do Dão acompanham os menus de almoços e jantares.

Da Holanda, do restaurante ’t Nonnetje, com duas Estrelas Michelin, o Chef Michel van der Kroft propõe um misto entre os sabores dos Países Baixos e a sua paixão e influência pela cozinha portuguesa. Outra estreia no festival é Pedro Almeida, Chef ao comando do Midori, no Penha Longa Resort, em Sintra, um restaurante também detentor do galardão.

Confirmam ainda presença outros rostos já conhecidos do ano anterior como os Chefs Óscar Geadas, do restaurante G, na Pousada de Bragança, e Louis Anjos, do restaurante Bon Bon, no Algarve, ambos “Estrela Michelin”.

Pelo segundo ano consecutivo, Diogo Rocha, um dos Embaixadores de Viseu e Chef do restaurante Mesa de Lemos, assina a curadoria do festival gastronómico e assume também o leme da alta cozinha no Rossio.

Enquanto os dois primeiros dias são protagonizados por estes cinco Chefs, o sábado, dia 21, é dos Chefs de Viseu, que aqui darão o seu toque de mestre aos pratos confecionados. São eles Hugo Marques, do Grupo Pruvor, Diogo Pereira, da Taberna da Milinha, Daniel Soares, sushiman do Home Sushi & Asian Food, Paulo Cardoso, da Casa da Ínsua, e ainda Serafim Campos, do restaurante O Cortiço.

Na sua 6ª edição, a Festa das Vindimas de Viseu garante pretextos para viseenses, visitantes e turistas redescobrirem o melhor da cidade vinhateira do Dão. As experiências reais de vindima e pisa distribuem-se por 13 Quintas da Região, a 21 de Setembro, Feriado Municipal. São elas as Quintas do Medronheiro, Penassais, Perdigão, Soito, Teixuga, Falorca, Reis, Chão de São Francisco, Vinha Paz, Turquide, Pedra Cancela, Lemos e Casa de Santar.

Para debater o potencial turístico da região vinhateira do Dão e o seu estado de afirmação, o NOVO BANCO, patrocinador da Festa das Vindimas de Viseu, organiza com a VISEU MARCA na quinta-feira, 19 de setembro, uma conferência onde se apresentam indicadores e casos emergentes ou de sucesso.

Os destaques do programa não se ficam por aqui e o cartaz cultural, de entrada gratuita, promete não desiludir, garantindo a presença de nomes bem conhecidos do público e talentos emergentes da música portuguesa.

Sábado, dia 21 de setembro, pelas 22 horas, é António Zambujo quem protagoniza o espetáculo musical no patamar da Igreja da Misericórdia, bem no coração do Centro Histórico. A voz de “O Pica do 7” e “Lambreta” está em digressão pelos palcos nacionais e internacionais com o seu oitavo e mais recente álbum “Do Avesso” e terá em Viseu um reencontro muito aguardado com o seu público.

A abrir a Festa das Vindimas de Viseu estará a jovem cantora e compositora Bárbara Tinoco. “Antes Dela Dizer Que Sim” é o tema da sua autoria que tem conquistado as rádios e palcos nacionais e que, é certo, se fará ouvir na noite do dia 19 de setembro, quinta-feira, pelas 22H30, no Mercado 2 de Maio.

Tatanka, o vocalista da banda portuguesa The Black Mamba, apresenta também em Viseu o seu projeto a solo. Na bagagem traz o seu álbum de estreia “Pouco Barulho”, mas também outros reconhecidos singles como “Alfaiate”. O concerto tem lugar na Fonte das 3 Bicas, no dia 20 de setembro, pelas 22H30.

Antes, pelas 21H30, e no âmbito da comemoração do Dia do Município, a Sé de Viseu recebe um concerto da Orquestra Filarmónica Portuguesa, composição radicada em Viseu desde 2018.

Os viseenses Carla Linhares, Pedro Duvalle & José Alberto, Jotabêzê NB, Adfectus, o Grupo Etnográfico “As Tricanas de Vildemoinhos”, o Rancho Folclórico e o Grupo de Concertinas da Casa de Castro Daire em Lisboa, Tempo Singular, STéP, o Grupo Etnográfico de Várzea de Calde e os DJ’s Gryzller e Arede são outros dos artistas, bandas e grupos que irão garantir, ao longo de quatro dias, a animação musical do evento, em palcos como o Mercado 2 de Maio, o Rossio e o Largo Pintor Gata.

Também nesta edição, haverá espaço para o teatro e a literatura, com encenações e leituras protagonizadas pelo Grupo OFF, do Teatro AFTA. “Andam Faunos pelos Bosques” terá lugar na quinta-feira, dia 19, pelas 21H30, nos Jardins da Casa do Miradouro. Já no sábado, dia 20, é a vez do passeio literário “Rua abaixo, Rua acima – Mitos Urbanos de Viseu”, conduzido por Carlos Almeida, e que terá inicio pelas 17 horas, no Adro da Sé.

Por estes dias, a praça histórica de Viseu – o Mercado 2 de Maio – é local de paragem obrigatória para reencontros com vinhos e sabores de referência, para além de garantir uma programação em permanência, recheada de atividades e oficinas para os mais pequenos. Artesãos da Região marcam aqui presença com os seus ofícios, sendo possível assistir à execução dos trabalhos ao vivo e participar de ateliês criativos.

Quem procura apurar os sentidos e descobrir os segredos das melhores referências do Dão tem no Mercado o ponto de contacto ideal. Aqui marcam presença produtores e enólogos da Região Demarcada, que colocam à prova as colheitas das suas Quintas, de quinta-feira a sábado. Em horário complementar, e até adomingo, também o Wine Bar garante a todos os visitantes a possibilidade de desfrutar dos vinhos a copo.

E porque as colheitas nos terroirs do Dão, o património verde e histórico e a dinâmica que por estes dias se vive na cidade compõem o trio perfeito para cenários de fotografia, o evento renova o desafio para mais uma edição do “Instameet Viseu”.

Serão 16 os igers de todo o país que estarão na cidade em busca das melhores paisagens para publicação na rede social Instagram. Contudo, a experiência é aberta à participação de todos os interessados, bastando para isso publicar 4 fotos e um “instastorie” e identificá-los com as hashtags #festavindimasviseu, #instameetviseu2019 e #visitviseu.