No âmbito de um projeto de geminação entre Mangualde e Lempdes (França), uma delegação composta por representantes de ambas as autarquias efetuou uma reunião de trabalho, em Mangualde, para estabelecer as bases desse projeto. Foram agendadas uma visita dos representantes de Mangualde a Lempdes, ainda no decorrer deste ano, e as cerimónias de Geminação que irão decorrer nas duas cidades em 2018.

A ideia surgiu de uma iniciativa dos Clubes de 2CV das duas cidades, o “Club des Amis de La 2CV” de Lempdes e o “Club 2CV de Mangualde”.

Na reunião de trabalho participaram o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, a vereadora, Maria José Coelho e o presidente do Club 2CV de Mangualde, Victor Cardoso.

Lempdes é considerada a “cidade berço” do 2CV, tendo em conta que o criador do carro, Pierre Boulanger, residia naquela cidade (a sua casa abriga agora os Paços do Concelho).

Mangualde por sua parte ficou associada à Citroën e ao 2CV em particular pelo facto de ter sido produzido o último exemplar desse modelo na Citroën Lusitânia em 27 de julho de 1990. A realização da Rotunda 2CV à entrada de Mangualde e a colocação de um pequeno monumento junto da fábrica lembrando este facto, fez com que inúmeros bicavalistas passem em Mangualde para recordar este facto.