GEORGE MARVINSON apresenta álbum de estreia em Coimbra (6), Porto (7) e Viseu (23)

Coimbra, Porto e Viseu vão ser as primeiras cidades a ver e ouvir ao vivo as criações de Tiago Vilhena, músico dos Savana que, no final de Outubro, se estreou a solo com “Chill Wild Life”. George Marvinson foi o pseudónimo escolhido por Tiago Vilhena para mostrar-nos a sua visão do mundo em forma de canções.

06 Dez | ODD | Coimbra

07 Dez | Passos Manuel | Porto

23 Dez | Carmo 81 | Viseu

“Chill Wild Life” permite-nos acompanhar George nos seus dilemas, paixões e devaneios sob a forma de letras simples e honestas acompanhadas de uma musicalidade ora divertida ora nostálgica, sempre com um descomprometimento fora do vulgar. Apesar de ter influências bem presentes de décadas passadas, George Marvinson não tem medo de dar uso a elementos e técnicas mais modernas. As músicas de “Chill Wild Life” começam a revelar ser uma composição quase autobiográfica de uma fase de vida atribulada de um jovem comum. “Chill Wild Life”, com estas e outras músicas, sintetiza uma personalidade em mutação que, na sua confusão e diversidade de sons e inspirações, consegue mostrar também uma direcção bem vincada. Composto um quarto da cidade lisboeta, este álbum junta as experiências de uma mente consciente, mas que adora fantasiar.