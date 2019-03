Gesto solidário caracteriza exposição de pintura «Viagem em família»

No dia 9 de março foi inaugurada a exposição de pintura «Viagem em família» de Susana Ferreira, Ricardo Vieira e da pequena Gabriela Vieira no Museu Municipal, que visa ajudar a Banda de Música de Oliveira de Frades com 30% do valor das vendas a reverter a seu favor. A Vereadora, Clara Vieira, agradeceu a presença de todos, enaltecendo o gesto solidário desta família em prol desta associação, que participou neste momento, tocando algumas melodias. Esta exposição, cujos valores dos quadros são simbólicos, estará patente no Museu Municipal até ao próximo dia 14 de abril, dando, assim, a conhecer o talento e a criatividade desta família.