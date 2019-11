Gil Mendes participou no IV Encontro de Natação Adaptada ANNP/FCP

Gil Mendes, nadador da Escola de Natação de Carregal do Sal, no âmbito do projeto “Natação Adaptada”, participou no IV Encontro de Natação Adaptada ANNP/FCP, realizado no dia 3 de novembro, no Complexo de Piscinas de Campanhã – Porto.

Promovido pela Associação de Natação do Norte e Futebol Clube do Porto, o Encontro juntou 105 atletas (67 masculinos e 38 femininos) em representação de 10 clubes.

O nadador carregalense participou na prova 50 Livres na classe de S9 e realizou o tempo de 0:43:38.