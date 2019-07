GNR deteve 17 pessoas em Ovar por tráfico de droga

A GNR deteve em Ovar, no distrito de Aveiro, um grupo de 17 pessoas por tráfico de estupefacientes, tendo sido apreendidas mais de 750 doses individuais de droga, informou hoje aquela força de segurança.

Em comunicado, a GNR refere que os suspeitos foram detidos nos no sábado e no domingo, na freguesia de Esmoriz, durante uma operação especial de prevenção criminal, tendo como principal objetivo a dissuasão do tráfico e do consumo de droga, bem como, da posse de armas proibidas.

Além das detenções, foram identificadas 19 pessoas por consumo de estupefacientes, sendo elaborados autos de notícia por crime e de contraordenação, respetivamente.

No decorrer destas ações foram também apreendidas 540 doses de MDMA (ecstasy), 209 doses de haxixe e cinco doses de liamba.

Relativamente às detenções, os factos foram remetidos ao Departamento de Investigação e Ação Penal de Ovar.

Esta operação contou com militares do Destacamento Territorial de Ovar e do Comando Territorial de Aveiro e por binómios cinotécnicos dos Comandos Territoriais de Aveiro, de Viana do Castelo e de Viseu.