GNR vai intensificar fiscalização sobre condutores de tratores para travar número de acidentes

Em Portugal, o número de mortos em acidentes com tratores é alto. E preocupante. É o que revelam as estatísticas: 80 em 2014; 53 em 2015; 71 em 2016; e já 39 nos primeiros meses de 2017. No distrito de Viseu o panorama não é melhor. Entre 2011 e 2017 ocorreram 225 acidentes com tratores agrícolas (oito no concelho de Moimenta da Beira), resultando na morte de 50 condutores (três em Moimenta da Beira). Os números foram divulgados pelo tenente-coronel José Machado, esta segunda-feira, 3 de julho, em Moimenta da Beira, num workshop sobre “Acidentes com Tratores” realizado no âmbito do programa das comemorações do “Dia do Comando Territorial de Viseu” que decorrem na vila desde sexta-feira passada, 30 de junho, até sábado, 8 de julho.

Na intervenção que proferiu, aquele graduado revelou que foi criado um grupo de trabalho que irá apresentar medidas para que a GNR intensifique a fiscalização sobre os condutores dos veículos agrícolas/tratores de uma forma progressiva no que respeita ao ‘arco de proteção’, ao ‘cinto de segurança’, ao ‘avisador luminoso’ e ao ‘transporte de passageiros nos tratores agrícolas’. Tudo para se conseguir reduzir a alta taxa de sinistralidade nesta área.

E a juntar aquela medida, avançará ainda outra (entre muitas mais) que passará pela obrigatoriedade da frequência de ações de formação sobre segurança para todos os condutores que não possuam licença de condução de veículos agrícolas.

No evento da GNR, onde também marcaram presença docentes da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu e inúmeros agricultores e responsáveis por organizações agrícolas, foi ainda assumido que os principais fatores de risco para os utilizadores de veículos agrícolas são vários. A saber: 1) a inexistência do uso do arco de proteção ou cabina de proteção; 2) incorreta utilização do arco de proteção e do cinto de segurança; 3) o excesso de velocidade e perda de controlo do veículo; 4) mau manuseamento, por falta de formação adequada, por parte dos operadores dos veículos agrícolas e parque industrial automóvel envelhecido sem os necessários equipamentos de segurança.

Sobre o programa comemorativo do Dia do Comando Territorial de Viseu, relembrar que se mantém exposto, até dia 8 de julho, no átrio da Câmara Municipal, um interessante acervo histórico da GNR. Depois, há ainda para cumprir o seguinte programa:

6 de julho (das 9h30 às 12h30)

(Quartel sede do Destacamento Territorial de Moimenta da Beira)

Guardoo – educar a brincar

7 de julho (às 21h30)

(Terreiro das Freiras)

Concerto da Banda Sinfónica da Guarda

8 de julho (às 10h)

(em frente ao Quartel sede do Destacamento Territorial de Mtª da Beira)

Cerimónia Militar Principal

Rui Bondoso