GNR Viseu | Castro Daire – Detido por introduzir droga em prisão

O Comando Territorial de Viseu, através do Núcleo de Investigação Criminal de Viseu, no dia 31 de agosto, deteve um homem com 34 anos, pelo crime de tráfico de estupefacientes, na localidade de Castro Daire.

No âmbito de uma investigação por tráfico de estupefaciente que decorria há dois anos, onde existem já três presos preventivos, foi possível apurar que um dos arguidos, com apresentações em posto policial no mesmo processo, introduzia estupefacientes, dissimulados em alimentos, no Estabelecimento Prisional de Viseu, para que um dos presos preventivamente, procedesse à sua venda.

No dia de hoje, 5 de setembro, os militares deram cumprimento a um mandado de busca e apreensão e, em colaboração com os Serviços Prisionais, levou-se a cabo uma operação conjunta no interior do estabelecimento prisional, apreendendo-se três doses de haxixe. Aquando da detenção do suspeito, já haviam sido apreendidas seis doses de haxixe, 12 doses de cocaína e 32 doses de heroína.

Depois de presente a Tribunal, ao detido foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

Esta operação contou com a colaboração dos Serviços Prisionais e do Comando Territorial de Viseu, com a intervenção de binómios cinotécnicos.