Integrada na comemoração do centenário da chegada da Guarda Nacional Republicana ao distrito de Viseu e aproveitando a data de 3 de maio, como aquela em que se celebram os 108 anos da criação da Instituição, nos seus moldes atuais, realizou-se uma cerimónia de atribuição do nome do primeiro Comandante da Companhia de Viseu, Capitão Amadeu Gomes Figueiredo, à parada interior do aquartelamento sede do Comando Territorial de Viseu.

Para celebrar a memória do tempo, como uma passagem de testemunho geracional, o descerramento da placa foi concretizado pelo militar mais velho, com 102 anos, e o mais novo, de 22 anos, do Comando Territorial de Viseu.