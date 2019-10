GOLFE ROTA DOS VINHOS DO DÃO

Jacinto Pinto em net e José Santos em gross, foram os principais protagonistas do torneio da Rota dos Vinhos do Dão, prova que foi disputada por mais de meia centena de jogadores e que contava para a OM do CG Viseu. O atual bom estado do percurso caramulo do Montebelo aliado ao bom tempo, foram duas das principais condicionantes para os bons resultados obtidos, porquanto o “top ten” levou o campo de vencida. O Jacinto Pinto obteve 42 pontos, João Batanete 40 e Peter Roche e Eduardo Santos 38. Em gross, o José Santos impôs mais uma vez o seu handicap ega de 9 e venceu claramente com 27 pontos. Seguiu-se o pro João Couto com igual pontuação, Jorge Sousa 25 e Agostinho Lopes 23. A Helena Coelho foi a 1ª senhora, Bruno Melo venceu o longest e o António Araújo o nearest. Após o excelente bufett, direção e patrocinadores fizeram a entrega dos prémios e uma riquíssima tômbola, onde não faltaram os variadíssimos vinhos da Rota dos Vinhos do Dão, o afamado tinto e espumante VIRIATVS, vário material de golfe e vouchers da academia BodYlab, que se propõe tratar do físico de todos os golfistas.

Álvaro Marreco