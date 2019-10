GOLFE VIRIATVS GOLF CUP

A 1ª edição da Viriatvs Golf Cup que visa promover a marca “Viriatvs” (vinho tinto e espumante) e que se propõe ser disputada anualmente, foi jogada no percurso caramulo do Montebelo por 40 equipas na modalidade pares/texas-scramble/3/4 handicap e com o mínimo de 6 saídas por jogador. O Bruno Esteves, concretizou um sonho antigo de levar a efeito uma prova de golfe digna de registo. Assim foi, com a ajuda imprescindível do seu staff e de variadíssimas empresas, realizou uma prova que não ficou nada atrás de outras com maiores pergaminhos e responsabilidades na modalidade. O jovem casal viseense Rui Cabral/ Sandra Batista obteve a melhor pontuação (45) net e foram seguidos pelo José Santos / António Cunha com 44, Mário Filipe / Fernando Canha 42 e Jorge Sousa / Carlos Duarte 41. A dupla José Santos / António Cunha fez o par do campo (36) e venceu claramente a classificativa gross, deixando Jorge Sousa /Carlos Duarte a 4 pontos e Rui Cabral / Sandra Batista e António Moita / José Marques a 5. Foi com uma excelente tômbola contemplativa de todos os presentes, a apresentação da nova revista “Envelhecer”, o convite para assistirmos ao filme Viriato, feito pelo seu realizador Luís Albuquerque e a revelação feita pelo Bruno Esteves, de que para o ano teremos mais dois pares (net e gross) com o nome inscrito no troféu.

Álvaro Marreco