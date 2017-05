GOLFE: VISEENSES EM VANTAGEM NA 1ª MÃO DA TAÇA CARLOS ALBERTO

A 1ª mão da Taça Carlos Alberto (instituída para homenagear um dos maiores dinamizadores da comunidade sénior de golfe em Viseu) foi disputada no Montebelo por mais de meia centena de jogadores do Clube de Golfe de Viseu e do C.G. Miramar. Os bem tratados greens do percurso caramulo, aliado a um tempo de autêntico verão permitiram mais uma vez, uma ótima jornada de golfe e um são convívio entre as duas coletividades, facto realçado por todos os elementos das respetivas direções. Nesta 1ª mão, mandaram os da casa que conquistaram 366 pontos, com a participação da Maria Helena e João Andrade com 39, Hermenegildo Morgado 38, Álvaro Marreco e José Ramalheira 37, José Artur e Samuel Barros 36, Gay Adamson e Dimas Silva 35 e Augusto Costa 34. Por seu lado os miramarenses obtiveram 320 pontos com os desempenhos do Fernando Lima com 35, Jean-Luc Madiot e Carlos Afonso 34, Fernando Pacheco, António Barriga e Manuel Moreira 33, José Rocha 31, Eduardo Teixeira 30, Aureliano Mello 29 e Eduardo Mendes 28. O António Barriga e a Gay Adamson obtiveram as pancadas mais longas no buraco 5 e o Paulo Machado obteve a pancada mais certeira no buraco 12. A 2ª mão da prova irá ser disputada a 25 deste mês em Miramar.

